Kinder malen eine bessere Welt auf den Wiener Heldenplatz

Bei einer Aktion von SOS-Kinderdorf und Fridays for Future malten Kinder mit Kreide eine bessere Welt auf den Wiener Heldenplatz.

Kinder, Jugendliche und Familien haben am Donnerstag am Wiener Heldenplatz aufgezeigt, wie "eine lebenswerte Welt" aussehen könnte: SOS-Kinderdorf und Fridays for Future hatten ab dem frühen Nachmittag zu einer Straßenkreide-Malaktion aufgerufen, die bis in den Abend dauern sollte. Mit bunten Kunstwerken für Umweltschutz und gegen den Klimawandel wurde der Boden für den großen Klimastreik am Freitag bereitet. Groß und Klein zeichneten mit Kreide Bäume, Schaukeln, Regenbögen.