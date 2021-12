Am Sonntagabend wurden zwei Kinder bei einem Pkw-Zusammenstoß in Göllersdorf (Bezirk Hollabrunn) schwer verletzt. Die beiden Zehnjährigen wurden in die Klinik Donaustadt gebracht.

Zwei Kinder sind am Sonntagabend bei einem Pkw-Zusammenstoß in Göllersdorf (Bezirk Hollabrunn) schwer verletzt worden. Der Bub und das Mädchen waren Polizeiangaben zufolge im Wagen eines 36-jährigen Wieners gesessen. Die beiden Zehnjährigen wurden nach notärztlicher Versorgung in die Bundeshauptstadt transportiert und dort in die Klinik Donaustadt gebracht.

Kinder bei PKW-Kollision in Göllersdorf schwer verletzt

Ereignet hatte sich die Kollision an einer Kreuzung. Der 36-Jährige hatte eine Stopptafel missachtet und war in das Auto einer 17-Jährigen gekracht. Deren Wagen wurde durch die Wucht des Anpralls in ein Bachbett befördert. Auch die jugendliche Lenkerin wurde verletzt. Sie wurde per Rettung in das Landesklinikum Korneuburg gebracht.