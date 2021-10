Kinder bedroht, Teenager angegriffen: Wien erlebte einsatzreichen Sonntag

Im Bereich des Wiener Heldenplatzes soll es am Sonntag zu einem Angriff auf Teenager gekommen sein. Die vorläufigen Festnahmen danach waren aber nicht die einzigen an diesem Tag.

Die Polizei war von Sonntag auf Montag mehrmals in Wien aktiv - und zwar aufgrund "des Verdachts der gefährlichen Drohung", wie es in einer Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien heißt.

WEGA ging in Wien gegen 49-Jährigen vor

Die WEGA ging in der Wattgasse gegen einen Österreicher (49) vor. Er soll seine ehemalige Partnerin ebenso wie den gemeinsamen Nachwuchs mit einem Messer bedroht haben - für ihn klickten vorläufig die Handschellen.

"Er wurde in weiterer Folge nach dem Unterbringungsgesetz in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht", erzählte mit Daniel Fürst ein Sprecher der Polizei. Dazu gab es ein Betretungs- sowie Annäherungsverbot. Im Rahmen des Einsatzes kam es zu keinen Verletzten.