Kind oder Hund im heißen Auto eingesperrt: Scheibe einschlagen oder nicht?

Es sollte inzwischen bekannt sein: Kind oder Hund bei Sommerhitze im Auto zu lassen, kann schnell lebensgefährlich werden. Sofort handeln ist als Zeuge angesagt - und fallweise auch das Einschlagen der Scheibe. Der ÖAMTC informiert.

Hitze in abgesperrten Fahrzeugen kann schnell gefährlich werden. Sind Menschen oder Tiere eingesperrt, besteht innerhalb von Minuten Lebensgefahr. Hier muss man sofort handeln. Aber wie? Grundsätzlich gilt: Bei Lebensgefahr und wenn es keine Alternative gibt - Scheibe einschlagen.

Heißes Auto: Bei Lebensgefahr für Kind oder Tier Scheibe einschlagen

"Sieht man ein Kind oder ein Tier, das in einem heißen Auto zurückgelassen wurde, sollte man sich umsehen, ob der Fahrzeuglenker in der Nähe ist. Dazu kann man auch Passanten befragen und um Mithilfe bitten. Diese können z. B. auch in nahen Geschäften nachfragen, während man selbst Polizei, Feuerwehr oder den ÖAMTC verständigt", rät ÖAMTC-Jurist Nikolaus Authried zu raschem, aber überlegtem Handeln.