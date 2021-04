Dreijähriges Kind bei Spaziergang in Neusiedler See gestürzt.

Kind (3) bei Spaziergang in Neusiedler See gestürzt

Ein dreijähriges Kind ist am Samstag bei einem Spaziergang in Breitenbrunn in den Neusiedler See gestürzt.

Das Kleinkind dürfte vom Steg ins Wasser gefallen sein. Es wurde erfolgreich wiederbelebt, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Sonntag gegenüber der APA einen Bericht der "Kronen Zeitung". Das Kind wurde in ein Krankenhaus nach Wien geflogen. Näheres war laut Polizei am Sonntag noch nicht bekannt.

Das Kleinkind dürfte nur kurz im Wasser gewesen sein. Als die Polizisten beim Neusiedler See eintrafen, waren laut Landespolizeidirektion bereits First Responder an Ort und Stelle und das Kind war schon reanimiert worden.