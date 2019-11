Kilometerabhängige Pkw-Maut: Hofer sieht "Anschlag auf Pendler"

Grünen-Bundessprecher Werner Kogler sprach sich vage für die Einführung einer kilometerabhängigen Pkw-Maut und damit für das Ende des Vignettensystems aus. FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer kritisierte dies massiv.

Die Grünen wollen in der inhaltlichen Parlamentsarbeit gleich einen Klimaschwerpunkt setzen. Dass man die Maut-Ausnahmen im Westen unterstützt, nannte Bundessprecher Werner Kogler grundvernünftig.

Mautausnahmen im Nationalrat Thema

Am Mittwoch werden im Nationalrat etliche Mautausnahmen beschlossen, um den Ausweichverkehr vor allem im Westen zurückzudrängen. Kogler verwies darauf, dass seine Parteifreunde in Tirol und Vorarlberg das entsprechende Vorhaben schon lange vorantrieben. Er unterstütze das, weil den verkehrsgeplagten Gemeinden hier kurzfristig Abhilfe geschaffen werden könne: "Was auf den ersten Blick seltsam erscheinen mag, ist grundvernünftig."