Kika/Leiner: Signa soll 20 Mio. Euro in Insolvenztopf zahlen

Im Insolvenzverfahren der Möbelkette Kika/Leiner soll es nun Bewegung geben. Signa bekam das Angebot, 20 Millionen Euro in den Insolvenztopf zu zahlen.

Am Tisch liegt das Angebot an die Ex-Eigentümerin Signa, 20 Mio. in den Insolvenztopf einzuzahlen und dafür weitere Forderungen vom Hals zu haben, bestätigen involvierte Kreise einen aktuellen Bericht des "Kurier". Demnach soll die Zahlung in vier Raten innerhalb von zwei Jahren erfolgen. Die Zustimmung der Firmengruppe Signa rund um den Tiroler Immobilienhändler Rene Benko soll noch ausstehen.