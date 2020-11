Kickls frühere Leibgarde bei Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung tätig

Nach dem Ausscheiden des früheren Innenministers Herbert Kickl (FPÖ) haben ehemalige Mitglieder der umstrittenen Leibgarde Kickls Dienst im Wiener Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) verrichtet. Die Wiener Landespolizeidirektion bestätigte entsprechende Medienberichte.

Die Truppe soll über ein eigenes Büro verfügt haben und in Ermittlungen in der radikalislamistischen Szene - etwa in die Operation "Ramses" - eingebunden gewesen sei. "Es wird überprüft, ob es so eine Gruppe gegeben hat und ob sie für eine effiziente Aufgabenerfüllung erforderlich ist", meinte dazu Patrick Maierhofer, Sprecher des Innenministeriums, gegenüber der APA zu den jüngsten Medienberichten der "Kleinen "Zeitung" (Samstag-Ausgabe) und des Nachrichtenmagazins "profil".