Am Freitag hat Kickl eine angedachte Gesetzesänderung zum Thema Doppelstaatsbürgerschaften angesprochen. Er will die Aberkennungen ausweiten.

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat am Freitag bei einer Pressekonferenz in Graz zum Thema Doppelstaatsbürgerschaften eine angedachte Gesetzesänderung angesprochen. Er will nicht nur jenen Doppelstaatsbürgern, die sich bei IS-Kampfhandlungen beteiligen, die österreichische Staatsangehörigkeit entziehen, sondern den Geltungsbereich auch auf Unterstützer wie etwa Fahrer und Köche ausweiten.

IS-Kämpfer: Kickl will Staatsbürgerschafts-Aberkennungen ausweiten

Er will eine “Informationsversorgung” vom BVT in Richtung der Staatsbürgerschaftsbehörden in den Ländern sicherstellen, “damit man dort auch weiß, wer als Gefährder eingestuft wird”. Wer Doppelstaatsbürger ist, wüssten nur die Ländern. Daher brauche es eine Vernetzung, um Aberkennungsverfahren durchzuführen. Er denke laut über die “Frage des Geltungsbereich dieser Regelung” nach: “Das eine sind jene, die aktiv an Kämpfen teilnehmen, das andere sind aber etwa Propagandisten, Fahrer und Köche.” Er wolle daher den Geltungsbereich für Aberkennungen aufmachen und auch auf jene ausweiten, die Kampfhandlungen unterstützt haben.