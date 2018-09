Kickl will nicht über legale Migration diskutieren

Österreich will seine Grenzkontrollen zudem so lange beibehalten, bis es einen Außengrenzschutz, “nicht nur am Papier, sondern auch faktisch”, gibt.Eine Aufhebung der 2015 eingeführten Grenzkontrollen könne erst erfolgen, wenn der Schutz der Außengrenzen tatsächlich funktioniere. “Das war ja auch die Voraussetzung für Schengen”, meinte Kickl. Er könne außerdem das “Bedürfnis der Bevölkerung nach Sicherheit und Kontrolle nicht einfach ignorieren”.

Laut den Plänen der EU-Kommission soll die Grenzschutzagentur Frontex gestärkt und die Zahl der europäischen Grenzschutzbeamten bis 2020 auf 10.000 erhöht werden. Außerdem soll die EU-Grenzschutzagentur ausgebaut werden, um die EU-Staaten bei Asylverfahren zu unterstützen. Illegale Einwanderer sollen schneller abgeschoben werden können, außerdem sollen legale Einwanderungswege geschaffen werden.

Laut Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) laufen weiter Gespräche mit Westbalkan-Staaten über mögliche Rückkehrzentren in diesen Ländern. Um welche Staaten es sich handelt, wollte Kickl am Donnerstag nicht sagen. “Wir wollen keine Debatte in der Öffentlichkeit, bevor die Eier gelegt sind”, so der Innenminister vor einem Treffen mit seinen europäischen Amtskollegen in Wien.Die Idee der Errichtung von sogenannten Rückkehrzentren stößt bisher in den Ländern des Westbalkans auf wenig Begeisterung. Die Regierungen von Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Albanien und Mazedonien haben den von Österreich und Dänemark ins Spiel gebrachten Vorschlag abgelehnt. Laut der dänischen Regierung sollen die Zentren für abgewiesene Asylbewerber an einem “nicht sonderlich attraktiven” Ort außerhalb der EU errichtet werden.