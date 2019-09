Kickl sieht in Stenzel-Rede bei Identitären-Fackelzug "nichts Verwerfliches"

Ex-Innenminister Herbert Kickl sieht in Stenzels Auftritt vor den Identitären nicht Verwerfliches. Auch beim Thema "Verbot der Identitären" ist der Ex-Innenminster zurückhaltend.

Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sieht in der Rede der nicht amtsführenden Wiener FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel bei einer Kundgebung der rechtsextremen Identitären am Wochenende "nichts Verwerfliches". "Alles was Stenzel gesagt hat, hat Hand und Fuß", meinte Kickl am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Parteichef Norbert Hofer hat Stenzels Erklärung für den Auftritt akzeptiert.