Kickl plädiert für Warnschüsse und Wasserwerfer an der Grenze

Sollte es erneut zu einem "Migrantenansturm" an den österreichischen Grenzen kommen, schlägt FPÖ-Klubchef Herbert Kickl scharfe Maßnahmen vor.

Migration - Kickl für scharfes Vorgehen bei "Ansturm"

FPÖ-Klubchef Herbert Kickl plädiert im Fall der Fälle für scharfes Vorgehen gegen Flüchtlinge: Er hielte "gegebenenfalls einen Warnschuss", Einsatz von Wasserwerfern und Gummimunition für geboten, sollte es zum "Ansturm" an Österreichs Grenze kommen. Zudem erinnert er auf oe24.TV (laut Aussendung) an seine Grenzzaun-Pläne als Innenminister und kann sich vorstellen, Bundesheer an die EU-Außengrenze zu entsenden.