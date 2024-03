KI-Beirat konstituierte sich - Das soll er laut Tursky sicherstellen

Der aus elf Fachleuten bestehende Beirat, der die Regierung in Zukunft in Fragen zur Künstlichen Intelligenz beraten soll, hat sich konstituiert.

Das aus elf Expertinnen und Experten bestehende Gremium soll sich mit den Potenzialen, Herausforderungen, Risiken und Auswirkungen der Anwendung von Künstlicher Intelligenz befassen und sicherstellen, "dass wir die Chancen der neuen Technologie bestmöglich einsetzen werden", so Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) am Freitag per Aussendung.