KFV-Studie: Hohe Dunkelziffer bei Drogenlenkern befürchtet

Die Kluft zwischen Personen, die unter dem Einfluss von Drogen Auto fahren, und den tatsächlich gemeldeten Straftaten ist beträchtlich, so offenbart es die neue „Dunkelfeldstudie Drogen“ des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV).

Zahl der Drogenlenker in letzten Jahren stark gestiegen

Im Jahr 2023 wurde u. a. deswegen eine Studie zur Dunkelziffer durchgeführt - das Ergebnis: Fünf Prozent der Befragten gaben an, in den vergangenen zwölf Monaten unter Drogeneinfluss einen Pkw gelenkt zu haben. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung sind das rund 250.000 Personen. Seit einer Vergleichsstudie im Jahr 2021 ist die Anzahl der Drogenlenkenden damit um 23 Prozent gestiegen. In Wien hat die Anzahl von 50.000 auf 75.000 zugenommen, in der Region Mitte-Süd (Burgenland, Steiermark, Kärnten) hat sie sich sogar mehr als verdoppelt. "Für die allgemeine Verkehrssicherheit ist es daher sehr wichtig, hier neue Maßnahmen zu setzen", so Robatsch.