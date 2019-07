Kerosinsteuer in Österreich: Parteien sind sich uneinig

Die österreichischen Parteien sind sich derzeit noch uneinig über eine mögliche Kerosinsteuer. Die SPÖ und die Grünen wären dafür, die FPÖ dagegen und die NEOS wollen eine CO2-Steuer.

Kurz wollte keine Stellungnahme zu Kerosinsteuer abgeben

Keine Stellungnahme wollte ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Rande seines Israel-Besuchs am Mittwoch abgeben. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner trat für eine EU-weite Kerosinabgabe ein. Neben der Industrie sei der Verkehr einer der größten CO2-Verursacher. Das Absurde sei, dass die größten Luftverschmutzer - Flug- und Schiffsverkehr - von Umsatz- und Mineralölsteuer befreit seien. Dies sei ökologisch schädlich und sozial ungerecht. "Dieses Privileg gehört abgeschafft", so Rendi-Wagner.

Auswirkungen auf Ticketpreise wären laut Kogler gering

JETZT: Besteuerung wie für jeden anderen Treibstoff

Für ÖVP würde Alleingang Standort schaden

In der auch in Österreich wieder aufgeflammten Diskussion, Flugtickets aus Umweltschutzgründen über eine Kerosinsteuer zu verteuern, hat die ÖVP am Mittwoch vor nationalen Alleingängen gewarnt.

Auch in anderen Ländern geht die Debatte. Die in Frankreich geplante Umweltsteuer auf Flugtickets geht etwa aus Sicht des Baden-Württembergischen Verkehrsministers Winfried Hermann (Grüne) in die richtige Richtung. "Auch wenn weltweit der Straßenverkehr immer noch Hauptverursacher für Treibhausgase ist, so trägt doch der Flugverkehr mit seinen hohen Wachstumsraten durch schädliche Emissionen in hohen Luftschichten erheblich zur Erderwärmung bei", sagte Hermann am Mittwoch der dpa. Hermann fordert in dem Zusammenhang eine Steuer auf Kerosin, um den CO2-Ausstoß im Flugverkehr einzudämmen. Die Privilegien des Luftverkehrs müssten endlich unterbunden werden. Zuerst müsse die Steuerbefreiung von Kerosin abgeschafft und durch eine CO2-basierte Steuer oder Abgabe ersetzt werden. "Darüber hinaus braucht der Flugverkehr dringend neue synthetische Kraftstoffe, um perspektivisch klimaneutrales Fliegen zu ermöglichen."