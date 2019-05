Kenianerin Gitonga gewann Frauenlauf in Wien

Neben der EU-Wahl findet heute auch der österreichische Frauenlauf in Wien statt. Die Siegerin steht dabei schon fest und heißt Caroline Makandi Gitonga.

Die Kenianerin Caroline Makandi Gitonga hat am Sonntag den Elitebewerb des österreichischen Frauenlaufes in Wien gewonnen. Die 23-Jährige triumphierte auf der 5-km-Strecke im Prater in 15:48,05 Minuten knapp vor der Neuseeländerin Camille Buscomb (15:49,80) und der Australierin Tara Palm (15:55,75). Julia Mayer (16:06,00) belegte als beste Österreicherin Rang fünf. Insgesamt waren bei der 32. Auflage mehr als 30.000 Teilnehmerinnen aus 92 Nationen am Start.