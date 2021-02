Kellereinsturz im Weinviertel fordert ein Todesopfer

Ein Kellereinsturz in der Weinviertler Marktgemeinde Falkenstein (Bezirk Mistelbach) hat am Freitag ein Todesopfer gefordert.

Bei einem Kellereinsturz in der Weinviertler Marktgemeinde Falkenstein (Bezirk Mistelbach) sind Freitagmittag zwei Männer verschüttet worden. Ein 39-Jähriger kam nach Angaben von Polizeisprecher Johann Baumschlager ums Leben, ein 45-Jähriger wurde mit schweren Verletzungen durch den Notarzthubschrauber "Christophorus 9" in das UKH Meidling nach Wien geflogen. Das Duo hatte in dem Keller Grabungsarbeiten durchgeführt.