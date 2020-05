Keller in Wien 15 Brannte: Wohnhaus evakuiert

In der Märzstraße in Wien 15 musste heute ein Wohnhaus wegen eines Kellerbrandes evakuiert werden. Laut Bericht soll ein Mann aus dem Fenster gesprungen sein und sich verletzt haben.

In der Märzstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus hat in der Nacht auf Samstag ein Keller gebrannt. Durch die starke Rauchentwicklung, die sich ins Stiegenhaus hinauf zog, war Bewohnern der Fluchtweg abgeschnitten. Daher brachte die Feuerwehr zahlreiche Personen aus dem Gebäude, wie ein Sprecher der APA sagte.