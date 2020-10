Keller-Einbrecher in Wiener Innenstadt gefasst

Am Samstag klickten für einen Mann und eine Frau in der Wiener Innenstadt die Handschellen, nachdem sie beim Einbruch in Kellerabteile ertappt wurden.

Ein Zeuge alarmierte am 3. Oktober in der Wiener Innenstadt gegen 17.00 Uhr die Polizei, da er unübliche Geräusche aus dem Keller hörte. In dem Kellerraum waren augenscheinlich mehrere Abteile aufgebrochen.