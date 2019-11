Keine Winterpause bei E-Scooter-Anbieter Lime in Wien

Der E-Scooter-Anbieter Lime wird in Wien keine Winterpause einlegen. Nur bei Wetterextremen soll die Nutzung der elektrischen Roller kurzfristig gesperrt werden.

Lime wird sein E-Scooter-Angebot in Wien und Linz über den Winter unverändert weiterführen. Basis dafür sind die Erfahrungen aus vergleichbaren Städten, wo keine Winterpausen nötig sind.

Wien und Linz: Scooter-Service von Lime bleibt im Winter unverändert

"Für uns hat die Sicherheit unserer Kunden und der anderen Verkehrsteilnehmer immer höchste Priorität. Wir wissen, dass der Winter in Österreich an manchen Tagen eine Herausforderung sein kann. Daher haben wir alle Vorbereitungen getroffen, um unseren Kunden bei möglichst durchgehend unsere E-Scooter anbieten zu können", so Tonalli Arreola von Lime zu den konkreten Schritten.