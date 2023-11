Keine U-Haft für Klima-Aktivistin Anja Windl

Nach ihrer Überstellung in die Justizanstalt Josefstadt ist die Klima-Aktivistin Anja Windl am Freitag durch das Landesgericht Wien enthaftet worden. Ein entsprechender Antrag auf U-Haft der Staatsanwaltschaft sei abgelehnt worden.

Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn der APA am Nachmittag mit. Die Deutsche war nach den Protestaktionen am Montag und am Dienstag durch die Polizei festgenommen und in die Justizanstalt überstellt worden, hieß.