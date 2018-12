Keine schärferen Sicherheitsmaßnahmen auf Wiener Christkindlmärkten

Laut Innenministerium gibt es keine konkreten Hinweise auf eine erhöhte Terrorgefahr in Österreich. Somit werden auch die Sicherheitsmaßnahmen auf den Wiener Christkindlmärkten nicht verschärft.

“Terrorgefahr ist immer ein Thema, konkrete Hinweise auf eine Erhöhung der Gefahr gibt es aber nicht”, sagte Christoph Pölzl, der Sprecher des Innenministeriums (BMI), einen Tag nach dem Anschlag mit drei Todesopfern und 13 Verletzten auf einem Adventmarkt in Straßburg. Laut Wiener Polizei wird es keine Verschärfungen der Sicherheitsmaßnahmen auf den Christkindlmärkten in der Hauptstadt geben.

Sicherheitsmaßnahmen auf Adventmärkten werden nicht verschärft

“Wir halten an dem Sicherheitskonzept fest, das gemeinsam mit der Stadt Wien und den Veranstaltern entwickelt und vor der Eröffnung der Märkte präsentiert wurde”, erklärte Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Mittwoch auf APA-Nachfrage. Vom Verfassungsschutz gebe es zu diesem Thema genaue Expertisen. Das Konzept umfasse unter anderem den Einsatz von Beamten in Uniform und in Zivil sowie diverse Zufahrtssperren, die teils in Zusammenarbeit mit der Polizei, teils von den Veranstaltern alleine errichtet wurden.