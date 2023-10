Keine Konsequenzen für Jugendforscher Heinzlmaier für umstrittenes T-Shirt

Der Auftritt von Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier in einem umstrittenen T-Shirt hat keine strafrechtlichen Folgen.

Heinzlmaiers T-Shirt für Staatsanwaltschaft keine Wiederbetätigung

Unter anderem die Grünen hatten nach einem Auftritt Heinzlmaiers bei einer Pressekonferenz mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) im Bundeskanzleramt im August Kritik an dessen T-Shirt geübt. In einem an Runen erinnernden Logo einer Band sahen die Grünen "bei Rechtsextremen beliebte Symbole" und kündigten die Prüfung einer Sachverhaltsdarstellung an. Heinzlmaier hatte die Kritik zurückgewiesen und auf seinen Musikgeschmack verwiesen.