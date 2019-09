Keine Frage des Glaubens: Religionen solidarisieren sich mit "FridaysForFuture"

Bei einer Pressekonferenz in Wien haben sich am Montag die großen Religionsgemeinschaften mit "FridaysForFuture" solidarisiert. Der Klimawandel sei schließlich keine Frage des Glaubens, sondern ein wissenschaftlicher Fakt.

Die großen Religionsgemeinschaften haben sich am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien mit der Umweltbewegung "FridaysForFuture" solidarisiert. Der Klimawandel sei keine Frage des Glaubens, sondern ist ein wissenschaftliches Fakt, hieß es. Auch bei der Großdemo am Freitag werden Vertreter der Gemeinschaften teilnehmen.