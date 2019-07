Keine falschen Diagnosen: Wiener Psychiater freigesprochen

Ein renommierter Wiener Psychiater ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht vom Vorwurf freigesprochen worden, mehrere Patienten wissentlich falsch befundet zu haben und diesen damit eine Berufungsfähigkeits- bzw. Invaliditätspension ermöglicht zu haben, die ihnen nicht zugestanden wäre. Auch die betroffenen mitangeklagten Patienten wurden freigesprochen.

Behauptungen waren nachweislich falsch

Das Verfahren nährte ein Mal mehr Zweifel an der Glaubwürdigkeit von Vertrauenspersonen (VP) der Polizei - zuletzt hatte die Staatsanwaltschaft von sich aus den dringenden Tatverdacht bei einem angeblich geplanten Bomben-Anschlag auf Ex-FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache verneint, den eine VP an die Strafverfolgungsbehörden herangetragen hatte. Auch im Fall des Primars war das Strafverfahren auf einer VP hin ins Rollen gekommen - deren Angaben konnte das Gericht allerdings "nicht wirklich folgen", betonte Richter Tolstiuk.

Einige Behauptungen dieses Informanten waren nachweislich falsch. So hieß es ursprünglich, die mitangeklagten Patienten wären untereinander großteils verwandt oder verschwägert, so dass ursprünglich sogar der Verdacht der Bildung einer kriminellen Organisation im Raum stand. In Wahrheit hatten mehrere Patienten - gebürtige Serben - zufällig denselben Familiennamen, ohne sich zu kennen. Auf die Fragen der Verteidiger Rudolf Mayer, Christian Werner und Philipp Wolm, wann sie einander das erste Mal gesehen hätten, erwiderten die Mitangeklagten: "Beim Prozess." Der betreffende Familienname sei im ehemaligen Jugoslawien "so häufig wie bei uns Müller oder Mayer", merkte der Dolmetsch für Serbokroatisch auf eine ergänzende Frage von Verteidiger Mayer an.