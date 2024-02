Keine Extrakosten für Sofortüberweisungen in Euro ab 2025

Eine kürzlich verabschiedete Verordnung der EU-Länder verbietet es Banken, zusätzliche Gebühren für Sofortüberweisungen in Euro zu erheben.

Ab Herbst 2025 dürfen Echtzeitüberweisungen nicht teurer sein als herkömmliche Überweisungen, die in der Regel kostenlos sind. Die endgültige Zustimmung zu dieser Maßnahme wurde am Montag in Brüssel gegeben.

Sofortüberweisungen ohne Extrakosten rund um die Uhr

Übergangsfrist für Abschaffung der Extrakosten für Sofortüberweisungen

Das Gesetz soll bis April in Kraft treten und greift dann nach einer 18-monatigen Übergangsfrist, also voraussichtlich im Herbst 2025. In Nicht-Euroländern gilt die Novelle ab 2027 für Überweisungen in Euro und ab 2028 für solche in den jeweiligen nationalen Währungen.