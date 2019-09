Keine Erhöhung des Heeresbudgets: Kurz in der Kritik

Weil er eine von Heeresexperten geforderte Aufstockung des Budgets abgelehnt hat, übt nun die Offiziersgesellschaft scharfe Kritik an ÖVP-Chef Sebastian Kurz.

Die Offiziersgesellschaft übt scharfe Kritik an ÖVP-Obmann Sebastian Kurz, weil dieser eine Erhöhung des Heeresbudgets abgelehnt hat. "Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Soldaten, die eine Trendumkehr erwartet hatten", erklärte Präsident Erich Cibulka am Donnerstag in einer Aussendung.