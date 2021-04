Keine Entschädigung bei Flug-Umleitung laut EuGH

Wenn Flug-Umleitungen dieselbe Stadt oder dieselbe Region bedienen, muss keine Entschädigung wegen Annullierung bezahlt werden, wie der EGH entschieden hat. Geld zurück gibt es aber bei Verspätungen ab 3 Stunden.

Eine Fluglinie darf einen Flug auf einen anderen Airport in der Nähe umleiten, ohne Entschädigung zahlen zu müssen. Zu diesem Urteil kam der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Donnerstag. "Die Fluggesellschaft muss dem Fluggast jedoch die Übernahme der Kosten für die Beförderung zu dem in der ursprünglichen Buchung vorgesehenen Zielflughafen oder gegebenenfalls zu einem sonstigen nahe gelegenen, mit ihm vereinbarten Zielort von sich aus anbieten", heißt es darin weiter.