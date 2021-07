Keine Einschränkung mehr für Donau-Schiffsverkehr nach Hochwasser

Auf den heftigen Regen und das Hochwasser folgt wieder mehr Normalität: Für den Schiffsverkehr auf der Donau gibt es aktuell keine Einschränkungen, wie Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) mittels Aussendung erklärte. "Alle Donauschleusen sind seit gestern Abend wieder geöffnet."

Blick in Zukunft von Hochwasserschutz-Maßnahmen

Brunner über Hochwasser

"Diese Phase ist der Lückenschluss des Hochwasserschutzes Donau. Klar ist: Die Gelder in den Hochwasserschutz sind und waren sinnvoll investiert. Schlimmere Schäden konnten so - vor allem im Vergleich zu Deutschland - verhindert werden. Aber weitere Investitionen in den nächsten Jahren sind notwendig. Denn jedes neue Projekt schützt uns noch besser vor Hochwasserereignissen", so Brunner, der als Staatssekretär im Klimaschutzministerium für den Hochwasserschutz entlang von Donau, March und Thaya zuständig ist.