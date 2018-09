Keine bedingten Haftstrafen für Vergewaltiger: Reform des Strafrechts geplant

Da es laut jüngster Kriminalstatistik einen deutlichen Anstieg bei Vergewaltigungen gab, plant die Regierung eine Reform des Strafrechts bei Sexualdelikten. Für Vergewaltiger soll es künftig keine bedingte Haft mehr geben.

Die Regierung plant eine Reform des Strafrechts bei Sexualdelikten. Künftig soll es keine ausschließlich bedingten Haftstrafen für Vergewaltiger mehr geben, hieß es am Sonntag gegenüber der APA. Erreicht werden soll das durch eine Anhebung der Mindeststrafe sowie durch Änderungen bei den Strafzumessungskriterien.

Derzeit können Vergewaltiger auch eine bedingte Haft bekommen. Das heißt, sie müssen dann einfach nicht ins Gefängnis. Das soll sich nun ändern, wie Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), Justizminister Josef Moser und Staatssekretärin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) bekannt gaben. Zumindest ein Teil der Strafe muss dann unbedingt erfolgen, also die Haft tatsächlich angetreten werden muss.

Laut Justizminister Moser sollen nach Einlangen und Analyse eines Gutachtens, in einer Task Force die weiteren Schritte diskutiert werden. Auch die Bereiche des Opferschutzes und der Täterarbeit sollen dabei berücksichtigt werden.

NEOS gegenüber Verschärfungen skeptisch

Die NEOS sehen die von der Regierung geplanten Strafverschärfungen bei Vergewaltigung skeptisch. “Wenn Verfahren erst nach Jahren abgeschlossen werden, weil es an Staatsanwälten und Richtern fehlt, nützen die strengsten Strafen nichts”, sagte Justizsprecherin Irmgard Griss am Sonntag in einer Aussendung. Zudem gehöre geprüft, ob strengere Strafen überhaupt zu einem Rückgang der Delikte führen.