Keine AUA-Flüge nach Teheran bis 28. März

Wegen Sicherheitsbedenken wird die AUA bis Ende März keine Flüge nach Teheran durchführen.

Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines hat wie auch die Lufthansa entschieden, die Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran bis zum 28. März auszusetzen, wie die AUA am Freitag mitteilte. Begründet wurde dies mit "der weiterhin unsicheren Einschätzung der Sicherheitslage für den Luftraum rund um den Flughafen in Teheran".