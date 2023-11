Kein Risiko für gefälschte "Abnehmspritzen" in heimischen Apotheken

Nachdem Fälle schwerwiegender Nebenwirkungen eines gefälschten Diabetes-Medikaments ("Ozempic") bekannt wurden, haben der Verband Phago, der Verband Pharmig und die Apothekerkammer Österreichs die Sicherheitsvorkehrungen für Arzneimittel erneut überprüft.

In einer Pressemitteilung wurde betont, dass das Auftreten von Fälschungen, wie etwa gefälschter "Abhnehmspritzen", in österreichischen Apotheken ausgeschlossen wird.

Ermittlungen gegen Firma wegen gefälschter "Abnehmspritze"

Das österreichische Bundeskriminalamt hat kürzlich über "mehrere Betroffene" berichtet. Laut dem Bundeskriminalamt wurden "Gesundheitsgefährdungen festgestellt, die durch die Verwendung gefälschter Produkte verursacht wurden und ohne sofortige ärztliche Behandlung zum Tod hätten führen können". Es wurde berichtet, dass die betroffenen Personen die fragliche Charge von einem in Österreich ansässigen Arzt bezogen haben. Die Staatsanwaltschaft in Steyr führt derzeit Ermittlungen in diesem Fall durch und es gab bereits mehrere Hausdurchsuchungen. Es wird vermutet, dass eine Firma im Gerichtssprengel Steyr für den Vertrieb des betreffenden Produkts verantwortlich ist.