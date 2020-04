Kein Regen: Waldbrandgefahr in Österreich weiter hoch

Viel Sonne und wenig Regen erhöhen das Waldbrandrisiko in Österreich. Von Jänner bis April wurden insgesamt 138 Brände verzeichnet - das sind um 35 Prozent mehr als etwa im Vorjahr.

Viel Sonnenschein und wenig Niederschlag haben in den vergangenen Wochen zu großer Trockenheit in Österreich geführt. Der österreichische Versicherungsverband VVO und das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) warnen deshalb vor einer weiterhin erhöhten Waldbrandgefahr. Schon jetzt komme es zu einem Anstieg an Bränden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.