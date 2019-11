Kein Huawei-Shop auf der Kärntner Straße in Wien

Eigentlich sollte der größte Huawei-Flagship Store auf der Kärntner Straße in Wien eröffnet werden - diese Pläne wurden nun jedoch auf Eis gelegt.

Der größte Huawei-Store außerhalb Chinas ist Geschichte, nach bevor er eröffnete. "Durch die Änderung unserer Strategie wurde die Eröffnung des ersten Huawei-Flagship-Stores in Wien gestoppt", teilte der chinesische Smartphone-Hersteller dieser Tage auf Medienanfragen mit.

Huawei begrub Pläne für Geschäft auf Wiener Kärntner Straße

Der Shop hätte in der Wiener Innenstadt auf der Kärntner Straße eröffnet werden sollen.

Im Zuge einer Charmeoffensive nach Spionagevorwürfen der USA hatte Huawei im Frühjahr angekündigt, in Wien im Sommer den ersten Smartphone-Flagshipstore außerhalb Chinas eröffnen zu wollen. In Brüssel weihte Huawei ein Transparenzzentrum für Cybersicherheit ein. In Wien ist darüber hinaus ein Forschungszentrum geplant, der Eröffnungszeitpunkt aber noch offen.