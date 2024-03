Kein Helnwein-Ostertuch in Wien: Schönborn steht hinter Domkapitel-Entscheidung

Kardinal Christoph Schönborn steht hinter der Entscheidung des Wiener Domkapitels, auf das von Gottfried Helnwein gestaltete Fastentuch nicht, wie ursprünglich geplant, ein "Ostertuch" und ein "Pfingsttuch" folgen zu lassen.

Schönborn stimme den Argumenten des Wiener Domkapitels zu

Das Domkapitel von St. Stephan in Wien hatte am 21. März bekannt gegeben, dass das erst am Tag zuvor dem Domkapitel erstmals vorgelegte "Ostertuch" eines Kindes mit den Wundmalen Christi zwar in sich ein "beeindruckendes und ernst zu nehmendes Kunstwerk" sei. Im Blick auf Ostern und die Art der Darstellung könnte es aber "Menschen verstören" und polarisieren, weswegen die geplante Fortsetzung des Helnwein-Zyklus nicht stattfinde.