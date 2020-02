Kein Handshake in EBEL wegen Coronavirus

Der obligate Handshake nach jedem Spiel wird in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) ab sofort eingestellt. Die länderübergreifende Liga reagiert mit dieser Vorsichtsmaßnahme auf die Ausbreitung des Coronavirus.

Coronavirus: Lage in Südtirol bisher ruhig



Man sei sowohl mit den nationalen Behörden als auch den Vereinsverantwortlichen aus dem medizinischen Bereich in Kontakt, teilte die Liga am Mittwoch mit. Demnach hat man auch Maßnahmen vorbereitet, falls sich die Situation verschlimmern sollte. In der autonomen Provinz Bozen - Südtirol gibt es bisher nur einen bestätigten Fall. Die Lage in Südtirol in Sachen Coronavirus wurde am Mittwoch als ruhig beschrieben, Einschränkungen oder Verbote für Sportveranstaltungen gibt es derzeit nicht.