Kein Geld kann Amazon Prime-Serie "Citadel" retten

Amazon hofft, bei manchen Serien wie "Citadel", dass sie sich von anderen Programmen abheben - das tut es nicht.

Es ist Tentpole-Unterhaltung, die ein globales Publikum anlocken soll. Die Serie der Russo-Brüder ("Avengers") soll eine der teuersten Serien aller Zeiten sein. Was ihr Recycling von Klischees umso unverschämter macht. "Citadel" ist hinausgeworfenes Geld, nun abrufbar beim Streamingdienst.

Amazon-Prime-Serie "Citadel" ist hinausgeworfenes Geld

An Spionagethrillern mangelt es heutzutage sicherlich nicht, wobei Amazon Prime Videos mit Spannung erwartetes "Citadel" das neueste Angebot in diesem Genre ist. Vergangenen Herbst berichtete das US-Branchenblatt "The Hollywood Reporter" in einem Artikel, dass das Produktionsbudget der Spionageserie ungewollt auf 250 Millionen US-Dollar angestiegen sei. Dieses Budget würde "Citadel" zur zweitteuersten Serie aller Zeiten machen, nur noch von einer anderen Prime-Produktion übertroffen: "Herr der Ringe: Die Ringe der Macht".

"Citadel": Ein Spionageklischee folgt dem nächsten

Zumindest in den ersten Folgen von sechs der ersten Staffel ist "Citadel" ein Spionageklischee nach dem anderen. Mindestens sechs Orte auf der ganzen Welt werden in halsbrecherischer Geschwindigkeit bereits in der ersten Episode abgehandelt. Ein magischer Koffer, der alle Geheimagenten auf der ganzen Welt finden kann und zufällig alle nuklearen Codes der Welt enthält, ist auch im Spiel. Dass so viel Geld für so wenig Originalität ausgegeben wurde, ist fast peinlich und wohl teilweise auf Umwälzungen hinter den Kulissen zurückzuführen, als der erste Showrunner Josh Appelbaum und der Regisseur Brian Kirk das Projekt verließen und David Weil (Schöpfer des Anti-Nazi-Bürgerwehr-Dramas "Hunters") an Bord kam.

Bösewicht namens Maticore

Die erste Folge, die in einem Hochgeschwindigkeitszug in den italienischen Alpen spielt, katapultiert uns in die Geschichte mit einem Kampf in einem winzigen Badezimmer, der innerhalb der ersten Minuten untergeht. Die folgenden Szenen erzählen uns auch, was Citadel ist ("die letzte Verteidigungslinie für das Gute in der Welt"), wer die heißblütige Agentin Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) und der schneidige Agent Mason Kane (Richard Madden) sind und warum sie gegen die Bösewichte namens Manticore kämpfen.

Schlecht gerenderte CGI-Explosion und und Erinnerungs-Serum

Eine schlecht gerenderte CGI-Explosion im Zug führt dazu, dass Nadia und Mason ihr Gedächtnis verlieren. Wir springen acht Jahre in die Zukunft, er ist mittlerweile Kleinstadtfußballvater und versteht nicht, warum er so viele Narben auf seinem stählernen Körper hat. Praktischerweise gibt es ein Serum, das ihm seine Erinnerungen zurückgeben wird. Während Mason kaum glauben kann, dass er früher ein Agent im Bourne-Stil war, hat er seine besonderen Fähigkeiten nicht verloren. Infolgedessen verprügelt er bald Fieslinge, während er Befehle von Stanley Tucci bekommt.

"Citadel" selbst nach tiefliegenden Standards ziemlich lächerlich

Selbst nach tiefliegenden Standards ist "Citadel" ziemlich lächerlich, und es wird nicht besser, wenn Mason sich wieder mit Nadia zusammengetan hat, die auch nicht begreifen kann, dass sie einmal eine Spionin war. Eine Injektion später, und sie ist wieder ganz die Alte und verprügelt doppelt so große Männer. Chopra und Madden geben ein gut aussehendes Paar ab, und ihre gemeinsamen Szenen verleihen dem Ganzen einen Hauch von Sexappeal, aber das war's auch schon. An einer Stelle macht sich die Frau (Ashleigh Cummings) von Mason Kane über die Amnesieenthüllung ihres Mannes lustig, indem sie ihn mit Jason Bourne vergleicht. Doch solche Gesten heben eigentlich nur die Tatsache hervor, dass die Serie nur ein fader Abklatsch ist.

Serie fühlt sich oft so an, als hätte sie eine Maschine geschrieben

Es sollte niemanden überraschen, dass Joe und Anthony Russo, die vier Marvel-Filme gedreht haben, und fest davon überzeugt sind, dass Künstliche Intelligenz bald ganze Filme schreiben wird, die Produzenten von "Citadel" sind. Die Serie fühlt sich oft so an, als hätte sie eine Maschine geschrieben. Um die Sache noch schlimmer zu machen, sind bereits mehrere Spin-offs in Indien, Italien und Mexiko geplant.