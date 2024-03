Kein Aprilscherz! Zell am See unter den besten Stränden der Welt

Das in London ansässigen Startup BeachAtlas hat seinen Golden Beach Award 2024 enthüllt. Mit dabei ist auch Zell am See.

Lob für Sauberkeit und friedliche Atmosphäre in Zell am See

BeachAtlas lobt Zell am See als malerischen Strand in einer wunderschönen Region, der von einer atemberaubenden Berglandschaft umgeben ist. Auch während der Urlaubszeit erleben die Besucher Sauberkeit und eine friedliche Atmosphäre. Der leicht zugängliche Strand in Zell am See wird von BeachAtlas ebenso positiv erwähnt, wie eine Vielzahl der Aktivitäten, von Kanu- und Jetski bis zu einer Dampflokomotive in der Region. Zudem sei der Strand in der Nähe eines Skizentrums, was Zell am See sowohl für Sommer- als auch für Winterurlaube attraktiv macht. Auch mit einer Vielzahl von Hotels und Restaurants und einem Casino kann Zell am See punkten.