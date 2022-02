Kein 2G-Nachweis: 46-Jährige randalierte in Wiener Kaffeehaus.

Kein 2G-Nachweis: 46-Jährige randalierte in Wiener Kaffeehaus. ©pixabay.com (Symbolbild)

Kein 2G-Nachweis: 46-Jährige randalierte in Wiener Kaffeehaus. ©pixabay.com (Symbolbild)

Kein 2G-Nachweis: Frau randalierte in Wiener Kaffeehaus

In einem Kaffeehaus am Wiener Opernring wurde am Samstag gegen 17.00 Uhr eine Randaliererin festgenommen. Einer Polizistin versuchte sie ins Gesicht zu schlagen.

Die 46-jährige Tschetschenin konnte in dem Kaffeehaus in der Wiener Innenstadt weder den erforderlichen 2G-Nachweis vorzeigen, noch trug sie einen FFP2-Maske. Das Personal forderte sie auf, das Lokal zu verlassen, was die Frau verweigerte.

Auch den Polizisten gegenüber war sie aggressiv, sie versuchte, einer Beamtin ins Gesicht zu schlagen und wurde vorläufig festgenommen.