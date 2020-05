Kauf von heimischen Lebensmittel auch für die Wirtschaft positiv

Regionale Produkte kaufen hat zahlreiche positive Effekte, zeigt eine am Mittwoch präsentierte Studie. Änderungen im Konsumverhalten und die vermehrte Verwendung heimischer Produkte hätten u.a. auch spürbare positive Auswirkungen auf Österreichs Wirtschaft. Außerdem wird ein kommunales Umdenken gefordert, denn derzeit geht zu viel Ackerboden durch Verbauung verloren.

Weniger Importe: Positiver wirtschaftlicher und ökologischer Effekt

Leerstände nutzen anstatt grüne Wiese verbauen

Österreichs Selbstversorgung: "Gewaltige Schieflage und sehr verletzbar"

Die Folgen seien schon jetzt spürbar. So beträgt der Grad der Selbstversorgung etwa bei Getreide in Österreich nur noch 85 Prozent und bei Gemüse nur 50 Prozent. "Wir sind in einer gewaltigen Schieflage und sehr verletzbar", so Weinberger. Die Lebensgrundlage Boden müsse abgesichert werden.