Katzen-Feuchtfutter im Test: Viele gute, wenig sehr gute

Der VKI hat Katzen-Feuchtfutter unter die Lupe genommen. Das Ergebnis zeigt: Es gibt viele gute, aber wenig sehr gute.

2.034.000 Katzen werden in Österreich gehalten, in jedem vierten Haushalt schnurrt mindestens eine - und will gefüttert werden: Laut Verein für Konsumenteninformation (VKI) gibt es wenig sehr gute, aber viele gute Feuchtfutter, und gute Produkte gebe es auch um wenig Geld. Mehr als ein Viertel der Proben war wegen mangelnder ernährungsphysiologischer Qualität nicht zufriedenstellend.

19 Katzen-Feuchtfutter getestet: Fast die Hälfte gut oder sehr gut

Untersucht wurde weiters die Versorgung mit Nährstoffen wie Fett, Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen am Beispiel einer ausgewachsenen Durchschnittskatze mit vier Kilo und leichtem Übergewicht. In diesem Punkt wurden acht "sehr gut" und zwei "gut" vergeben. Die durchgefallenen Erzeugnisse enthielten meist zu viel Phosphor, Natrium und Kalzium. Dafür fehlte es bei einigen Produkten an Jod. Positiv: Zucker war nicht nachweisbar, und auch der Gehalt an Blei, Arsen, Kadmium, Quecksilber und Bisphenol A war unbedenklich. Zudem waren die Produkte frei von Spuren tierischer Bestandteile wie Haare, Horn oder Borsten.