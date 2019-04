Katze bei Wohnungsbrand in Wr. Neustadt gerettet

Am Montag löschte die FF Wiener Neustadt einen Wohnungsbrand in der Porschesiedlung. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte eine verschreckte Katze.

Weil am Notruf Kinderschreie zu hören waren, ist bei einem Wohnungsbrand in Wiener Neustadt am Montagabend die höchste Alarmstufe samt Sirene im Stadtgebiet ausgelöst worden. 47 Mann mit elf Fahrzeugen rückten aus, berichtete die Feuerwehr. Schauplatz des Einsatzes war die Porschesiedlung.