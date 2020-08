Katholische Kirche startet Kampagne für den Religionsunterricht

Die katholische Kirche hat rechtzeitig vor Schulbeginn eine Kampagne für den Religionsunterricht ins Leben gerufen. Im September wird diese auf verschiedendsten Werbeflächen zu sehen sein.

Rechtzeitig zum Schulbeginn startet die katholische Kirche eine Kampagne für den Religionsunterricht. Unter dem Titel "Ich glaube - Ja" werden im September auf Werbeflächen Fragen wie "Gibt es heute noch Wunder?", "Mag Gott mich immer?" oder "Gibt es Hoffnung für die Welt?". Religionsunterricht gehe über reine Wissensvermittlung weit hinaus, betonte Bischof Wilhelm Krautwaschl am Freitag.

Bild des Religionsunterrichst soll neu justiert werden

Mit der Kampagne, die vor dem Start des Ethikunterrichts beginnt, soll das Bild des Religionsunterrichts in der Öffentlichkeit neu justiert und seine Bedeutung hervorgehoben werden, berichtete "Kathpress". In Österreich nehmen rund 586.000 Schülerinnen und Schüler am katholischen Religionsunterricht teil. Das sind mehr als 91 Prozent aller katholischen Schüler im Land. Dazu kommen noch mehr als 24.300 Schüler ohne religiöses Bekenntnis, die den katholischen Religionsunterricht freiwillig besuchen.