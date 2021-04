Kater aus Fenster gestürzt: Vetmeduni Wien kämpfte um ein Katzenleben

Kater Duman schwebte nach einem Fenstersturz in Lebensgefahr. Aufwändige und teure Operationen folgten. Mit Unterstützung von Tierschutz Austria konnte das Leben des roten Katers gerettet werden.

Kater nach Fenstersturz in Tierklinik: Aufwändige Lebensrettung

Er wurde von seinen Besitzern in die Tierklinik der Vetmeduni Vienna (Veterinärmedizinische Universität Wien) gebracht, wo mehrere schwere Frakturen, etwa an der Wirbelsäule und an einem Sprunggelenk, festgestellt wurden. Der Kater schwebte in Lebensgefahr und musste zuerst intensivmedizinisch betreut werden, um seinen Zustand zu stabilisieren. Denn mehrere Operationen waren nötig, um zu versuchen, Duman das Leben zu retten.

Besitzer gab Kater wegen Kosten auf - TSA übernahm 2.000 Euro

Kampf um ein Katzenleben

So konnte die Rettungsaktion beginnen: Duman wurde zuerst an der Wirbelsäule operiert, in einem weiteren Eingriff wurde die Fraktur des Sprunggelenks chirurgisch versorgt. Die Operationen hat Duman gut überstanden und erholte sich danach auf der Vetmeduni noch ein paar Tage. Danach war geplant, dass er im TSA Tierschutzhaus in Vösendorf weiterversorgt und gepflegt wird, bis er dann in ein neues Zuhause ziehen kann.