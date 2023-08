Die Pkw-Lenkerin verstarb noch an der Unfallstelle.

Kastenwagen kracht frontal in Pkw: Wienerin stirbt bei Unfall in NÖ

Eine Wienerin ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Bruck a. d. Leitha gestorben. Sie erlag noch an der Unfallstellte ihren Verletzungen.

Ein Kastenwagen war auf der B10 aus vorerst unbekannter Ursache ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn geraten. Es kam zur Frontalkollision mit einem Pkw, der in Folge gegen einen Baum prallte. Für die 63-jährige Autolenkerin kam jede Hilfe zu spät, berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung. Der andere Fahrer wurde verletzt.

Wienerin bei schwerem Verkehrsunfall in NÖ getötet

Am Steuer des Kastenwagens saß ein 22-jähriger ungarischer Staatsbürger. Verkehrsteilnehmer befreiten die Pkw-Lenkerin nach dem Zusammenstoß gegen 13.30 Uhr aus dem Wagen und leisteten Erste Hilfe. Die Frau aus Wien-Floridsdorf erlag dennoch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 22-Jährige suchte selbstständig einen Arzt auf. Ermittlungen zum Unfallhergang waren im Laufen.