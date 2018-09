Kasperl und Pezi gerettet: Andre Heller übernimmt Urania Puppentehater in Wien

Das Wiener Urania Puppentheater ist gerettet. Am Freitag wurde bekannt, dass der Universalkünstler Andre Heller die Wiener Institution übernimmt.

Vor wenigen Wochen stellte Müller noch das Aus für das Puppentheater in den Raum, da er sich 2019 in den Ruhestand verabschiedet und bis vor kurzem noch keinen Nachfolger gefunden hatte. Nach einem Bewerbungsprozess fiel die Auswahl nun auf den 71-jährigen Allroundkünstler Heller.

Der Kasperl und der Pezi müssen also nicht mit ihrem Direktor Manfred Müller in Pension gehen: Multitalent Andre Heller ist neuer Eigentümer der Urania Puppenbühne. Der 71-jährige Künstler wurde am Freitag an Ort und Stelle präsentiert. Heller übernimmt das Theater um 100.000 Euro (exklusive Umsatzsteuer, Anm.), Müller wird sich im April zurückziehen – soll aber als Berater aktiv bleiben.