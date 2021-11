Karten für Wiener Ball der Wissenschaften 2022 erhältlich

Am 29. Jänner 2022 steigt der Wiener Ball der Wissenschaften im Rathaus zum achten Mal. Karten sind bereits online erhältlich.

Ab sofort sind die Karten für den 8. Wiener Ball der Wissenschaften am 29. Jänner 2022 erhältlich. Nach derzeitigem Stand kann der Ball unter Beachtung der strikten 2G+-Regel durchgeführt werden. Kurzfristige Änderungen können sich durch die Pandemie-Situation und die daraus folgenden Maßnahmen ergeben.

Wiener Wissenschaftsball 2022: Start des Kartenverkaufs

"Wir wagen das Experiment , weil wir uns besonders strikte Regeln auferlegen, die auf Erkenntnissen der Wissenschaft basieren. Der Wissenschaftsball repräsentiert die Vielfalt, Größe und Exzellenz der Universitäten, Fachhochschulen, Privatuniversitäten und Forschungseinrichtungen im Großraum Wien. In dieser Saison illustriert der Ball in besonderem Ausmaß, wie wir alle von der Forschung profitieren. Und deswegen lautet auch das Motto des #Sciball22: Mit der Kraft der Wissenschaft", so der Vorsitzende des Ballkomitees, Oliver Lehmann.