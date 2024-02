Kartellverstöße: Baufirma Gebrüder Haider muss 3,51 Mio. Euro zahlen

Auf Antrag der BWB hat das Kartellgericht eine Geldbuße von 3,51 Mio. Euro gegen die Baufirma Gebrüder Haider verhängt.

Kartellgericht straft Baufirma Gebrüder Haider ab

Der jüngste Beschluss ist laut BWB rechtskräftig. Konkret werden den drei Gesellschaften Gebrüder Haider Bauunternehmung Gesellschaft m.b.H., Gebrüder Haider & Co Hoch- und Tiefbau GmbH sowie Haider & Co Hoch- und Tiefbau GmbH (gemeinsam "Gebrüder Haider") kartellrechtswidrige Preisabsprachen, Marktaufteilungen sowie Informationsaustausch mit Wettbewerbern in Bezug auf öffentliche und private Ausschreibungen im Bereich Hoch- und Tiefbau in weiten Teilen Österreichs angelastet. Die Kartellvergehen fallen in den Untersuchungszeitraum April 2010 bis Oktober 2017 beziehungsweise Juli 2002 bis Oktober 2017.