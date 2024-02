Kärnten: Betrunkener verursachte Brand in Wolfsberg

In einer Wohnung in Wolfsberg in Kärnten ist es am Samstag zu einem Brand gekommen.

Ein 34-jähriger, laut Polizei "erheblich alkoholisierter" Mann aus Wolfsberg hat am Samstag in den frühen Morgenstunden einen Brand in seiner Wohnung verursacht. Der Mann hatte in seinem Wohnzimmer ein Benzingemisch aus einem Kunststoffkanister in eine Flasche abgefüllt und dabei geraucht. Als er einen Teil des Gemisches auf den Wohnzimmerboden verschüttete, fiel Glut von der Zigarette zu Boden, wodurch es zu einer Stichflamme kam.

Brand in Wolfsberg

Ein Löschversuch des Mannes schlug fehl, gemeinsam mit seiner 27-jährigen Lebensgefährtin und einem 23-jährigen Freund des Paares rettete er sich unverletzt ins Freie. Das Wohnzimmer brannte zur Gänze aus, die restliche Wohnung wurde schwer beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.