Karner und Edtstadler loben Polizeiausbildung im Gewaltschutz

Gewaltschutz gehöre zu den sensibelsten Herausforderungen in der polizeilichen Arbeit, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag anlässlich eines Lokalaugenscheins bei der Ausbildung junger Polizistinnen und Polizisten in Traiskirchen (NÖ).

Die Polizeiausbildung im Gewaltschutz sei jedenfalls ein Vorzeigemodell, so Karner und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP).

NÖ: 455 Polizisten in Grundausbildung

In Niederösterreich sind Angaben vom Dienstag zufolge derzeit 455 Polizistinnen und Polizisten in Grundausbildung, 280 von ihnen in Traiskirchen. Gewaltschutz gemeinsam mit dem Gewaltschutzzentrum bilde einen zentralen Bestandteil. Das Thema werde fächerübergreifend behandelt, aber auch im Rahmen einer 24 Unterrichtseinheiten umfassenden modularen Ausbildung.